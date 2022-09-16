الرياضة

الهلال يتخطى الوحدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

نجح فريق الهلال في فك  شفرة نظيره الوحدة، واستطاع التغلب عليه بثلاثة أهداف للاشيء، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، وضح تصميم لاعبي الهلال على الفوز، فاستهل موسى ماريجا التسجيل في الدقيقة 58 ، ثم أضاف إيغالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، واختتم لوسيانو فييتو أهداف الهلال في الدقيقة 89.

بتلك النتيجة حافظ الهلال على وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الشباب، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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