الهلال يتخطى الوحدة بثلاثية

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
نجح فريق الهلال في فك شفرة نظيره الوحدة، واستطاع التغلب عليه بثلاثة أهداف للاشيء، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 قذيفة من ماريغا يفتتح بها التسجيل ⚽🔥
#️⃣ #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/gUDF6HGZop
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022
انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، وضح تصميم لاعبي الهلال على الفوز، فاستهل موسى ماريجا التسجيل في الدقيقة 58 ، ثم أضاف إيغالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، واختتم لوسيانو فييتو أهداف الهلال في الدقيقة 89.
بتلك النتيجة حافظ الهلال على وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الشباب، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
🎥 هدف الهلال الثالث
⚽️ لوسيانو فييتو
#️⃣ #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/ghCrO7Wrlx
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022