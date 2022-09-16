الفيحاء يفرض التعادل على أبها

جدة- محمود العوضي

رفض فريق الفيحاء الهزيمة أمام مضيفه أبها، وفرض التعادل على المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها. ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بطريقة رائعة 😍

صالح العمري يفتتح التسجيل 👏#أبها_الفيحاء pic.twitter.com/3HuDTx4nwy — دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022

افتتح صالح العمري التسجيل لأبها في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، وفي الدقيقة 85 أدرك أنتوني التعادل لفريق الفيحاء.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده للنقطة الرابعة في المركز العاشر، فيما بات للفيحاء نقطتان في رصيده في المركز الثالث عشر.