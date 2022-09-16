الرياضة

الفيحاء يفرض التعادل على أبها

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

رفض فريق الفيحاء الهزيمة أمام مضيفه أبها، وفرض التعادل على المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها. ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

افتتح صالح العمري التسجيل لأبها في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، وفي الدقيقة 85 أدرك أنتوني التعادل لفريق الفيحاء.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده للنقطة الرابعة في المركز العاشر، فيما بات للفيحاء نقطتان في رصيده في المركز الثالث عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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