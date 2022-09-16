العين يقتنص نقطة من العروبة

حائل – خالد الحامد

اقتنص فريق العين نقطة من ضيفه العروبة بتعادله معه 2/2 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الملك سعود بالباحة. ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى

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سجل للعين تركي السفياني، وعلاء المرزوقي من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفي العروبة تياغو بيريرا، وفيليب مايا.

بهذه النتيجة، حصد العين أول نقطة بعد أربع جولات، فيما رفع العروبة رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثالث عشر.