الرياضة

العين يقتنص نقطة من العروبة

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
اقتنص فريق العين نقطة من ضيفه العروبة بتعادله معه 2/2 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الملك سعود بالباحة. ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى
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سجل للعين تركي السفياني، وعلاء المرزوقي من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفي العروبة  تياغو بيريرا، وفيليب مايا.
بهذه النتيجة، حصد العين أول نقطة بعد أربع جولات، فيما رفع العروبة رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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