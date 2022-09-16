التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة التعاون وضمك

جدة- محمود العوضي

خيم التعادل الإيجابي على لقاء التعاون وضيفه ضمك بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

‌🎥 هدف التعاون الأول

❌ بالخطأ في مرماه

#️⃣ #التعاون_ضمك pic.twitter.com/lkNbJR1Oos — دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022

وفي الشوط الثاني، تقدم التعاون عبر النيران الصديقة في الدقيقة 50، حينما حول الكرواتي دوماغوج أنتوليتش ‏عرضية فهد الرشيدي بالخطأ داخل شباك فريقه. ثم تمكن البرازيلي برونو دوراتي دا سيلفا من إدراك التعادل في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السادس، فيما بات رصيد ضمك 7 نقاط بالمركز السابع على جدول الترتيب.