الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة التعاون وضمك

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
خيم التعادل الإيجابي على لقاء التعاون وضيفه ضمك بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم التعاون عبر النيران الصديقة في الدقيقة 50، حينما حول الكرواتي دوماغوج أنتوليتش ‏عرضية فهد الرشيدي بالخطأ داخل شباك فريقه. ثم تمكن البرازيلي برونو دوراتي دا سيلفا من إدراك التعادل في الدقيقة 70.

 

 

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السادس، فيما بات رصيد ضمك 7 نقاط بالمركز السابع على جدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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