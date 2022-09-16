الإقتصاد

أسعار النفط تنخفض.. و”برنت” يتراجع لأقل من 91 دولاراً

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ثلاثة بالمئة لتصل لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس بفعل التوصل لاتفاق مبدئي سيتم بموجبه تجنب تنفيذ إضراب في قطاع السكك الحديدية الأمريكي، وتوقعات بضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار قبل رفع مرتقب كبير لأسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 3.26 دولار، أو 3.5 بالمئة، إلى 90.84 دولار للبرميل، كما أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على تراجع بواقع 3.58 دولار، أو 3.8 بالمئة، إلى 85.10 دولار للبرميل، ليغلق الخامان عند أدنى مستوى لهما منذ الثامن من سبتمبر أيلول.

ibrahim

كتب بواسطة

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