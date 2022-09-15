مواليد البدينات عُرضة لفرط الحركة

مدريد ــ وكالات

تَوصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات اللواتي يعانين من السمنة يعرّضن أطفالهن لخطر متزايد من المعاناة من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

ووجد باحثون في مستشفى جامعة ميتوا تيراسا في برشلونة بإسبانيا، أن النساء اللواتي يعانين من السمنة؛ سواء كانت مرتبطة بمرض السكري الناجم عن الحمل أو بسبب زيادة الوزن السريعة في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى؛ أكثر عُرضة لإنجاب طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وكان الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثرُ عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقدار الضِّعف. ولاحظ الباحثون أن ما يقرب من ثلث النساء يعانين من السمنة في أول زيارة للأطباء لهن تتعلق بالحمل، ونصف النساء مصابات بسكري الحمل. يشار إلى أن أعراض فرط الحركة تتمثل في الصعوبة في البقاء جالسًا لمدة طويلة، الركض والتسلق كثيرًا وفي أي مكان، الثرثرة والتحدث كثيرًا.

اجمع أطباء الأطفال وعلماء التغذية على أن هناك نظاما غذائيا معينا للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو نظام يتطلب تناول أطعمة معينة والامتناع عن الأخرى وتناول هؤلاء الأطفال لمكمّلات الزنك يعمل على معالجة هذا الاضطراب، ويحسن من أعراض فرط الحركة كالهياج والعدوانية.