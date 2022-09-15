مؤسسة مسك تسخر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء جيل قادر على القيادة

جدة : البلاد

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان ” مسك ” الدكتور بدر البدر، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم, ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المقامة حالياً في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، أن مؤسسة مسك تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الاصطناعي, مبينًا أن مدارس مسك الفريدة من نوعها لديها درجات مصغرة في الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن برنامج القادة بالمؤسسة يهدف إلى تطوير القادة لعام 2030م، التي نرمي من خلالها إلى التأكد بتلبية كل من الفوائد وتجنب أوجه القصور، لافتًا الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة متقدمة في حياتنا اليوم، كما أنه يعد كأحد اكثر التقنيات عمقًا.

وبين أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم الاستفادة للعملاء داعيًا جميع القادة أن يكونوا على قدر المسؤولية ، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.

وأشار إلى أننا نشهد اليوم العديد من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين عليها، وقدرة الذكاء الاصطناعي بفرز وتقليل الأرقام المتقدمة حتى يتمكن فيه البشر بإجراء المقابلات.

ونوّه البدر خلال حديثه بنجاح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في كل ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، مؤكدًا أن ذلك يدعونا للفخر بما تحقق.