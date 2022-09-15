مؤتمر صناعة الحديد يستعرض تقنيات القدية و(أوكساچون)

الرياض – البلاد

أوضح مدير تطوير الأعمال في شركة القدية جريغ وايت سايت، أن العمل يجري حالياً في مشروع القدية على تطوير 220 كيلومتراً مربعاً وتبلغ مساحة المشروع 380 كيلومتراً مربعاً، وستكون أكبر مدينة للثقافة والرياضة والفنون بالعالم ويمتد العمل فيها على مدى 20 عاماً فيما تنطلق المرحلة الأولى في 2030.

وأكد أن مشروع القدية ملتزم بالحفاظ على الطاقة عبر مبانٍ مستدامة ومشروعات تعمل على خفض استهلاك الطاقة إلى نحو 60 % فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال جلسات المؤتمر أمس كشف الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” فيشال وانتشو أن بناء المدينة خلال العقد المقبل يستهلك أكبر قدر من الحديد والصلب، وسيراعي البناء أهمية تحييد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد المنعقد بالرياض أن مدينة أوكساچون” ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير البيئية ضمن الصناعات والبناء والتعدين ومعالجة المخلفات ، لافتا إلى أن المملكة من خلال هذه المشاريع والمدن الضخمة أمام فرصة تاريخية لتقود التحول العالمي في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البناء والصناعات الحديثة المتوافقة مع البيئة ، وستكون أوكساچون” القلب الصناعي لمدينة نيوم ، وفق رؤية تستهدف أن تكون المنطقة الرائدة للصناعات المتقدمة النظيفة والابتكار والبحث ومنصات سلاسل الإمداد ، لموقعها المميز على البحر الأحمر حيث تعبر نحو 13 % من التجارة العالمية وستعمل على جذب الصناعات لبناء اقتصاد قائم على التصدير.

كما استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، حلولها المبتكرة وممارساتها المستدامة بوصفها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للصلب في الشرق الأوسط.