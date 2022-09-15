كوادر وطنية مؤهلة

الدمام ـ البلاد

يمضي توطين الكوادر الوطنية في المهن الصحية على قدم وساق تماشيا مع رؤية المملكة 2030، والتوجه لتأهيل الكفاءات لتنافس محليا وعالميا، إذ يعمل في المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية العديد من الشباب والفتيات السعوديات المؤهلين، إذ أجروا 152077 فحصًا خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت صحة الشرقية، إن المركز أجرى 73106 فحوص لعينات ما قبل التوظيف، و9661 لحالات الاشتباه بقضايا جنائية، و13316 لحالات السموم الإسعافية، فيما بلغ عدد فحوصات الضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 41352 فحصًا، فيما قدم المركز فحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لعدد 2418 عينة، مشيرة إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية “أوتار” .