طرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

جدة : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2022م – فبراير2023م).

وأكد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لكافة موانئ المملكة.

وأضاف معاليه أن الكمية موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.