طريقة عمل كب كيك الفانيليا

وصفة كلاسيكية للكب كيك بنكهة الفانيليا

المقادير اللازمة

284 جرام من دقيق الكيك

255 جرام سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق صغيرة مسحوق الخبز

1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2 حبة كبيرة البيض بدرجة حرارة الغرفة

114 جرام زيت نباتي

142 جرام من اللبن بدرجة حرارة الغرفة أو دافئة قليلاً

114 جرام زبدة غير مملحة طرية

2 ملاعق صغيرة خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت وضعي ورق الكب كيك أو صينية المافن ببطانات ورقية

يمزج الفانيليا واللبن في كوب قياس منفصل ويوضع جانبًا

أضيفي البيض والزيت إلى وعاء منفصل ثم اخفقيهم واتركيهم جانبًا

أضيفي دقيق الكيك والسكر والملح والبيكنج بودر وصودا الخبز إلى وعاء الخلاط المزود بالمضرب

تضاف الزبدة المخففة إلى باقي المكونات الجافة وتخلط على نار خفيفة حتى يشبه المزيج قوامًا رمليًا

صب خليط الحليب في المكونات الجافة وزيدي السرعة إلى متوسطة

أضيفي مزيج البيض ببطء إلى ثلاثة أجزاء واخلطيهم على نار هادئة حتى يمتزجوا تمامًا

املأ 2/3 من الطريق بخليط الكب كيك

اخبزي الكب كيك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يبدأ لونها في التحول إلى اللون البني الذهبي

دعي الكب كيك يبرد

يزين ويقدم بحسب الرغبة