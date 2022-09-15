طريقة عمل فتات الفراولة المقرمشة

10 دقائق و 4 مكونات بسيطة لتحضير وصفة قرمشة الفراولة سريعة التحضير تعد هذه الطبقة إضافة رائعة للعديد من وصفات الحلوى مثل الفطائر أو الآيس كريم أو الكعك أو حتى الزبادي

المقادير اللازمة

28 جم فراولة مجمدة (1 كوب)

227 جم بسكويت

1/2 ملعقة صغيرة مركز الفراولة اختياري

1/4 كوب زبدة مذابة غير مملحة (4 ملاعق كبيرة)

طريقة العمل

أضيفي البسكويت إلى محضر الطعام وقومي بتقطيعها حتى تتكسر إلى فتات صغيرة جدًا

إذا لم يكن لديك خلاط يمكنك تقطيعها بسكين او طحنها مطرقة

أضيفي مركز الفراولة إلى البسكويت واخلطي حتى تمتزج

انقلي الخليط إلى وعاء خلط كبير منفصل

أضيفي الفراولة إلى محضر الطعام وقطعيها حتى تتكسر إلى فتات صغيرة جدًا

أضيفي الفراولة إلى الوعاء مع فتات البسكويت

أضيفي الزبدة المذابة إلى وعاء كبير وقلبي بمضرب كهربائي لخلط الخليط وكسر أي فتات كبيرة

قم بتخزين طبقة الفراولة المقرمشة في كيس أو حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة أو الفريزر لمدة تصل إلى شهر تقريبًا