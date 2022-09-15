طريقة عمل حشوة فطيرة التوت

كيف تصنعين أفضل حشوة توت كثيفة منزلية في 30 دقيقة فقط

المقادير اللازمة

907 جم من التوت الأزرق الطازج أو المجمد

57 جم زبدة غير مملحة

340 جم ماء أو عصير ليمون

113 جم سكر أبيض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

57 جم جيلاتين مذوب في ماء بارد

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة العمل

ضعي التوت الأزرق والزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة واتركيها على النار لمدة دقيقة تقريبًا

أضيفي السكر والماء والملح إلى المقلاة وقلبيهم معًا

يسكب مزيج الجيلاتين في المقلاة ويطهى على نار متوسطة عالية لمدة 2-3 دقائق حتى يبدأ الخليط في تكوين فقاعات ويتكاثف

نرفع المزيج عن النار ونضيف عصير الليمون

بمجرد أن يصبح سميكًا ارفع الحشوة من على النار واسكبيها في صينية كعك أو وعاء مقاوم للحرارة وغطيها بغطاء بلاستيكي لتجنب تكوين قشرة

قومي بتخزين حشوة التوت الأزرق في وعاء محكم الغلق لمدة أسبوعين تقريبًا في الثلاجة أو قم بتجميدها لمدة 6 أشهر