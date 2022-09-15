المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حشوة فطيرة التوت

نيفين عباسaccess_time19 / صفر / 1444 هـ      15 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كيف تصنعين أفضل حشوة توت كثيفة منزلية في 30 دقيقة فقط

المقادير اللازمة

907 جم من التوت الأزرق الطازج أو المجمد
57 جم زبدة غير مملحة
340 جم ماء أو عصير ليمون
113 جم سكر أبيض
1/2 ملعقة صغيرة ملح
57 جم جيلاتين مذوب في ماء بارد
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة العمل

ضعي التوت الأزرق والزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة واتركيها على النار لمدة دقيقة تقريبًا
أضيفي السكر والماء والملح إلى المقلاة وقلبيهم معًا
يسكب مزيج الجيلاتين في المقلاة ويطهى على نار متوسطة عالية لمدة 2-3 دقائق حتى يبدأ الخليط في تكوين فقاعات ويتكاثف
نرفع المزيج عن النار ونضيف عصير الليمون
بمجرد أن يصبح سميكًا ارفع الحشوة من على النار واسكبيها في صينية كعك أو وعاء مقاوم للحرارة وغطيها بغطاء بلاستيكي لتجنب تكوين قشرة
قومي بتخزين حشوة التوت الأزرق في وعاء محكم الغلق لمدة أسبوعين تقريبًا في الثلاجة أو قم بتجميدها لمدة 6 أشهر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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