“ساب” يعلن عن استراتيجيته البيئية والمجتمعية والحوكمة

الرياض – البلاد

أعلن السيد توني كريبس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني “ساب”، عن استراتيجية ساب تجاه الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ( ESG)، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية البنك 2025.

وأكد على أهمية التزام القطاع المالي بدعم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في المملكة، لدعم مسيرة التنمية المستدامة. مشدداً على الدور المحوري الذي سيقدمه بنك ساب في هذا المجال ، ودعم رؤية المملكة 2030 ، والطموح لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

وسلط السيد توني كريبس الضوء على أبرز المحاور التي يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة والمنطقة ككل. وتتضمن: تطوير المنتجات والخدمات لدعم رحلة انتقال العملاء، وتخصيص التمويل للأعمال الخضراء والمستدامة ، وتطوير وتوحيد تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ( ESG)عبر القطاع المالي، وتثقيف المجتمع بشكل عام حول هذا المجال.

وقال : “بصفتنا أحد أهم المؤسسات المالية في المملكة، فإننا ملتزمون بدعم رؤية المملكة في مسيرتها لتحقيق هذا التحول، الذي سيدفع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية أعمالهم مع الاستدامة كمحرك رئيسي”.