حصة تحصد المركز الثالث في “كأس الاختراعات”

الرياض ـ البلاد

حققت الدكتورة حصة الهويش، المركز الثالث في كأس العالم للاختراعات، من بين 1200 متسابق عالمي. وقالت «الهويش» خلال لقائها ببرنامج «الراصد» المذاع عبر «الإخبارية»، إنَّ اختراعها سيساعد من يعانون ميلانا بالفك على تشخيصهم سريريا دون تعريضهم للأشعة.

وأشارت إلى أن التشخيص الدقيق يتطلب تعريض المريض لأشعة سينية أو مقطعية، فاقتضت الضرورة التوصل لطريقة سريرية لقياس ميلان الفك بالعيادة دون أن يتعرض المريض للأشعة.

وتوجهت الدكتورة حصة بالشكر لمركز الابتكار، ومركز التطوير والنمذجة بقيادة الدكتورة حنان العتيبي، مشيرة إلى فضلهم الكبير في حصولها على هذا المركز المتقدم.