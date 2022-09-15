تيك توك متهم بنشر المعلومات المضللة

كشف تقرير صادم أن ما يقرب من 20 بالمئة من نتائج البحث، التي تم أخذ عينات منها لموضوعات إخبارية رئيسية على “تيك توك”، تضمنت معلومات مضللة، حسبما كشف موقع “نيوز غارد”.

وحسب موقع “NewsGuard”، الذي يتتبع المعلومات المضللة عبر الإنترنت في العالم، فإن الادعاءات الزائفة غطت مواضيع مثل العملية الروسية في أوكرانيا ولقاحات كوفيد-19 وهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

كما وجد التقرير أن البحث بمعلومات غير مضللة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مليئة بالمعلومات الخاطئة، فمثلًا عندما تم البحث عن “تغير المناخ”، قدم “تيك توك” نتائج تتعلق بإنكار علوم المناخ.

ويزعم التقرير أيضا أن النتائج كانت أكثر استقطابًا مما كانت عليه من خلال “غوغل”، حيث تضمنت 12 من بين 20 نتيجة في منتصف العام 2022 بيانات حزبية للغاية.