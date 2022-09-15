تعزيز التعاون الثقافي مع إندونيسيا وكمبوديا

ماجيلانغ – واس

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بوزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا نديم أنور مكارم، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين المنعقد في جاوة الوسطى بإندونيسيا ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الثقافية، وقدم سموه الدعوة لنظيره الإندونيسي لحضور بينالي الفنون الإسلامية في المملكة لعام 2023م.

كما اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مع وزيرة الثقافة والفنون الجميلة في مملكة كمبوديا فويورنج ساكونا، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في الحفاظ على التراث ، والتعاون في المجالات الثقافية بين المملكتين، وخاصة تلك التي تتميز بها مملكة كمبوديا مثل الحرف اليدوية والأزياء.

وقدم سموه في نهاية الاجتماع دعوة للوزيرة الكمبودية لزيارة المملكة والاطلاع على المشهد الثقافي السعودي والتعرف على ثقافتها وشعبها وأبرز معالمها التراثية، إلى جانب دعوة الفنانين والمثقفين الكمبوديين للمشاركة في المهرجانات المقامة في المملكة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.