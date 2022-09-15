النصر يقسو على الباطن برباعية

متابعة- محمود العوضي
دك فريق النصر شباك مضيفه الباطن بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في حفر الباطن مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ غوستافو
#️⃣ #الباطن_النصر pic.twitter.com/zhdaqck5Ia
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022
أنهى النصر الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث سجل لويس غوستافو الهدف الأول في الدقيقة 17، وبعدها سجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم أحرز سامي النجعي الهدف الثالث في الدقيقة 40. وتمكن عبدالرحمن غريب في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51، ليفوز النصر بأربعة أهداف دون رد.
"تاليسكا" يسجّل أول هدف من ضربة حرّة هذا الموسم 👏🔥#الباطن_النصر pic.twitter.com/WK2NKfAJyZ
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بلا نقاط.
يذكر أن النصر سيواجه الاتحاد في الجولة الخامسة يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه الباطن نظيره الخليج يوم السبت 1 أكتوبر.
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ سامي النجعي
#️⃣ #الباطن_النصر pic.twitter.com/iVLFnx9Jmx
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022