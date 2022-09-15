الرياضة

النصر يقسو على الباطن برباعية

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1444 هـ      15 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
دك فريق النصر شباك مضيفه الباطن بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في حفر الباطن مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أنهى النصر الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث سجل لويس غوستافو الهدف الأول في الدقيقة 17، وبعدها سجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم أحرز سامي النجعي الهدف الثالث في الدقيقة 40. وتمكن عبدالرحمن غريب في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51، ليفوز النصر بأربعة أهداف دون رد.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بلا نقاط.
يذكر أن النصر سيواجه ⁧‫الاتحاد‬⁩ في الجولة الخامسة يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه الباطن‬⁩ نظيره الخليج‬⁩ يوم السبت 1 أكتوبر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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