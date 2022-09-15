الرياضة

الرائد يقلب الطاولة على الاتفاق بهدفي البركاوي وفوزير

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1444 هـ      15 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الرائد في تحقيق فوز صعب على مضيفه الاتفاق(2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

 

 

 

 

 

تقدم الاتفاق بهدف عن طريق السويدي روبن كوايسون في الدقيقة 40، ثم تعادل المغربي كريم بركاوي لصالح الرائد في الدقيقة 45+2، ثم أضاف المغربي محمد فوزير الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

 

 

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات، ليصعد إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط، بالمركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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