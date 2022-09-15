الرائد يقلب الطاولة على الاتفاق بهدفي البركاوي وفوزير

متابعة- محمود العوضي

نجح فريق الرائد في تحقيق فوز صعب على مضيفه الاتفاق(2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

" أتينا لتحقيق الثلاث نقاط، والأجواء في الدمام صعبة " كريم البركاوي – لاعب نادي #الرائد#الاتفاق_الرائد#SSC pic.twitter.com/RGugciCpWd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

تقدم الاتفاق بهدف عن طريق السويدي روبن كوايسون في الدقيقة 40، ثم تعادل المغربي كريم بركاوي لصالح الرائد في الدقيقة 45+2، ثم أضاف المغربي محمد فوزير الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

‌🎥 هدف الرائد الثاني

⚽️ محمد فوزير

#️⃣ #الاتفاق_الرائد pic.twitter.com/NQRxi4qih0 — دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات، ليصعد إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط، بالمركز التاسع.