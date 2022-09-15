الأغذية تتصدر الدفع الإلكتروني

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 10.6 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر الحالي مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” ، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 147.7 مليون عملية.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع ” الأغذية والمشروبات” بـ1.59 مليار ريال تمثل نحو 15% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.46 مليار ريال ، وشهد قطاع التعليم انخفاضا في حركة الدفع بنسبة 57%، تلاه قطاع “الملابس والأحذية” بـ32% ، نظرا لارتفاعه الأسبوعين السابقين مع بدء العام الدراسي الجديد.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن لنفس الفترة ، تصدرت الرياض بنحو 3.38 مليار ريال، ما يمثل 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.67 مليار ريال، وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ، ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.