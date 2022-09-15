“الأراضي البيضاء” يُعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى في القصيم وحائل

البلاد : متابعات

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في منطقة القصيم (بريدة وعنيزة) ومدينة حائل بدءًا من غدٍ الجمعة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الأراضي البيضاء جرى تحديده في منطقة القصيم بمدينتي بريدة وعنيزة، ومدينة حائل، بعد العمل المشترك مع الأمانات المعنية، ومناقشة النطاق الجغرافي المقترح للمدن، وحصر الأراضي فيها؛ لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، حيث اعتُمد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للأمانات.

ونصّ القرار الذي أصدره معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة القصيم (بريدة وعنيزة) ومدينة حائل، على البدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، حيث دعا البرنامج مُلّاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج:

https://idlelands-services.housing.gov.sa إذ أعطى القرار مُلّاك الأراضي مهلة مدتها 6 أشهر لتسجيل بيانات الأراضي.

وأشار البرنامج إلى عمله وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم وتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ لتحقيق الهدف الرئيس من تطبيق النظام وهو الإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويقوم برنامج رسوم الأراضي البيضاء بجهود مستمرة في سبيل توعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها، حيث أعلن البرنامج في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

يشار إلى إطلاق برنامج رسوم الأراضي البيضاء خدمة من خلال موقعه الإلكتروني تتيح الاستعلام عن وجود رسم قائم على الأرض، باستخدام رقم الصك عبر الرابط https://t.co/0kVphOZUMz, حيث أصدر البرنامج أكثر من 9500 فاتورة على مساحات تتجاوز 550 مليون م2 في المدن التي تطبق بها المرحلة الأولى من الرسوم، وأكثر من 5 آلاف فاتورة على الأراضي في المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض.