اتحاد القدم يطلق الدوري الممتاز والدرجة الأولى للسيدات

الرياض : غدير الطيار

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس) النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 فرق هي النصر (فريق المملكة النسائي سابقا) والهلال (فريق التحدي النسائي سابقا) واليمامة ونسور جدة وشعلة الشرقية والعاصفة وسما ومراس، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب بإجمالي 56 مباراة.

كما اعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقا هم” الرياض والنسور الذهبية واتحاد النسور والترجي (فريق الواحة النسائي سابقا) والمتحد وفليج والليث الأبيض والنورس وسهم النسائي والأمل وعكاظ ومجد الغربية ونجمة جدة والتهامي وفخر جدة والنقاء” وسيتم توزيعها على 3 مناطق على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقيا).

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعماً مالياً لأندية الدوري الممتاز، حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال فيما سيحصل كل فريق من الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.

من جانبها، أثنت عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان على الدعم الذي تحظى به إدارة كرة القدم النسائية من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسير بخطى ثابتة ووفق استراتيجية طموحة للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها إلى أعلى المستويات حيث نلمس اليوم ثمرات هذا الدعم من خلال تدشين الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وأشارت مديرة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد إلى أن كرة القدم النسائية في المملكة تخطو حاليا خطوات مهمة في سبيل تطوير المسابقات النسائية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقات كرة القدم النسائية في نسختها الأولى لموسم 2021-2022 بمشاركة 16 فريقا وأن تدشين الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لموسم 2022-2023 بمشاركة 25 فريقا سيساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة وسيتمكن الإعلان من تطوير مستواهم الفني واللياقة.