وزير الثقافة يلتقي وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية في إندونيسيا

ماجيلانغ : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بعضو مجلس النواب ووزيرة الدولة للثقافة والإعلام في جمهورية ألمانيا كلوديا بينيديكتا روث، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين 2022 الذي استضافته جمهورية إندونيسيا.

ونوه سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء بالتعاون القائم مع جمهورية ألمانيا في مجال الفنون البصرية عبر مشروع إقامة الرحلة الفنية للقيمين السعوديين المقدم من معهد جوتة والمزمع إقامته في سبتمبر الحالي، مشيراً سموه إلى إمكانية التعاون في مجال المحافظة على التراث، والاستفادة من الخبرات الألمانية، حيث سبق التعاون مع متخصصين ألمان في التنقيب بموقع تيماء.

وتناول اللقاء محاور متعددة من بينها مناقشة تنفيذ برامج ثقافية مشتركة بين الجانبين كبرامج تبادل الموهوبين بين المؤسسات الفنية والثقافية، التي تستهدف بناء القدرات ونقل الخبرة والتعريف بثقافتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.