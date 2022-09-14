نيوم تدشن قريتها الإعلامية لدعم إنتاج وإخراج أضخم الأفلام العالمية

تبوك : البلاد

أعلنت نيوم اليوم، عن الافتتاح الرسمي لقرية نيوم الإعلامية وإستوديوهات بجدة الصحراوية، اللتين تحتويان على أكبر الإستوديوهات الصوتية ومرافق دعم إنتاج الأفلام في المملكة.

وشهدت قرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بجدة الصحراوية تشغيل 3 إستديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام المميزة، حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ18 الماضية دعماً لنحو 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً. كما يجري العمل حالياً على تجهيز سبعة إستديوهات صوتية جديدة، بتقنيات عالية، لتكون جاهزة في الربع الأول من 2023.

كما أعلنت عن تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية (دراما، تلفزيون الواقع، البرامج الوثائقية) بالإضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمديري الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في نيوم.

وأوضح مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ: أن نيوم تتميز بطبيعتها الساحرة التي تضم عدداً من المواقع الرائعة، كما تقدم حوافز جذابة للإنتاج السينمائي والإعلامي بشكل عام، بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة, مضيفًا أن نيوم تمتلك حالياً أولى الإستوديوهات الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها البنية التحتية المتطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية وبيئة أعمال مزدهرة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وهي خطوة مهمة لنصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة الإنتاج الإعلامي وتوفير تجربة إنتاج سلسة تؤكد قدراتنا وإمكانياتنا لدعم هذه الصناعة.

وتضم قرية نيوم الإعلامية حالياً إستديو صوتي نموذجي بمساحة 2,400 متر مربع متاح للإنتاج، مع مرافق تتضمن غرف مكياج وغرف خضراء ومكاتب إنتاج,وجاري العمل على بناء 3 استديوهات أخرى, بينما تضم إستديوهات بجدة الصحراوية حالياً إستديوهين صوتيين على شكل قبة، تبلغ مساحتهما 3,000 متر مربع، وتم تشغيلهما فعلياً, ومن المقرر تشغيل أربعة استوديوهات جديدة بحلول نهاية العام 2022.

وستكون الإستديوهات موطناً لمرافق الإنتاج العالمية المستوى، بما في ذلك مكاتب الإنتاج الثابتة ومخازن الديكورات والإكسسوارات والملابس ومرافق المؤثرات السمعية والصوتية كافة، بالإضافة إلى الكاميرات ومعدات الإضاءة وطائرات الدرون للحمولة الثقيلة، والرافعات والمصاعد وغيرها من التجهيزات الرئيسية المتوفرة في الموقعين. كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.

وبالتزامن مع اكتمال تجهيز الإستديوهات الصوتية ومرافق الإنتاج، شكلت نيوم فريق إنتاج دولي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم العمل وتوفير تجربة إنتاج سلسة وفعالة ومجدية اقتصادياً.