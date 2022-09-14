مركز للتحكيم التجاري بغرفة القصيم

بريدة- البلاد

افتتحت الغرفة التجارية بمنطقة القصيم ، المركز السعودي للتحكيم التجاري ، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين الغرفة والمركز لتقديم خدمات المركز التحكيمية من مقر الغرفة في مدينة بريدة، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالعزيز الحميد.

وأوضح الأمين العام لغرفة القصيم محمد الحنايا، أن هذه الخطوة النوعية تأتي في إطار حرص الغرفة على خدمة قطاع الأعمال في المنطقة عبر منظومة التحكيم المؤسسي وتقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يطمح إلى المزيد من صور التكامل والتعاون وفقاً لأهدافه ومهامه واختصاصاته.

وبيَّن الأمين العام للغرفة أن مقر المركز في غرفة القصيم سيكون من ضمن مهامه، تقديم الدعم الفني في صياغة شروط تسوية المنازعات واستضافة الغرفة لجلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز في القاعة المخصصة حديثاً لهذا الغرض، إضافة إلى استضافة الغرفة للبرامج التدريبية وإقامة اللقاءات والندوات وورش العمل والمشاركة في تنفيذ الحملات التثقيفية لرفع الوعي ببدائل تسوية المنازعات عبر القنوات والوسائل المتاحة.

ونظمت الغرفة ندوة بعنوان “بدائل تسوية المنازعات التجارية”، تزامناً مع افتتاح المركز السعودي للتحكيم التجاري في قاعة الشيخ عبدالله العثيم.

وبين مدير الإدارة القانونية بالغرفة فراس اليحيى أن الندوة تناولت ماهية بدائل تسوية المنازعات التجارية, وأوجه المقارنة بينها، والوساطة، والحل التوافقي لعلاقة تعاقدية مستمرة والتعريف بالتحكيم المؤسسي وقيمته المضافة وتمكين ممارسة التحكيم والوساطة في المملكة.