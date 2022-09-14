مؤتمر صناعة الحديد والصلب يستعرض أبرز معالم “مشروع القدية”

البلاد : متابعات

أوضح مدير تطوير الأعمال في شركة القدية جريغ وايت سايت، أن العمل يجري حالياً في مشروع القدية على تطوير 220 كيلو متراً مربعاً وتبلغ مساحة المشروع 380 كيلو متراً مربعاً، وستكون أكبر مدينة للثقافة والرياضة والفنون بالعالم ويمتد العمل فيها على مدى 20 عاماً فيما تنطلق المرحلة الأولى في 2030.

وبين خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد والصلب أن المشروع يشتمل على منطقة للجولف وعالم يحاكي ديزني لاند والرياضات المائية، فيما بُدِئ في بناء منتزه هو الأضخم من نوعه في العالم، فضلاً عن حلبة لسباق السيارات، ويتوقع أن يكون قادر على استضافة الألعاب الأولمبية الأسيوية بداية من العام 2024، عادًا الأعمال الضخمة بالمشروع تشكل تحدياً لوجستياً كبيراً.

وأكد أن مشروع القدية ملتزم بالحفاظ على الطاقة عبر مبانٍ مستدامة ومشروعات تعمل على خفض استهلاك الطاقة إلى نحو 60% فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية.