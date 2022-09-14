في دوري يلو.. القادسية يسقط في جدة وتعادل الساحل والشعلة

حائل- خالد الحامد
واصل فريق جدة مسلسل انتصاراته، وذلك بعد تغلبه على ضيفه القادسية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على الملعب الرديف بالجوهرة، في ختام منافسات الجولة الرابعة لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي جدة عبدالعزيز الضويحي وعقيل بلغيث، فيما أحرز هدف القادسية موتاري؛ ليرفع جدة رصيده إلى 7 نقاط، في حين بقي القادسية في مركزه ما قبل الأخير بنقطة وحيدة.
رأسية الضويحي وعقيل ترجح كفة جدة في الشوط الأول⚽️💫#جدة_القادسية#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/YDpRr0Wbab
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 13, 2022
د27‘⚽️ هدف لـ @Jeddahsportclub 👏🔥
عقيل بلغيث يسجل الهدف الثاني #جدة_القادسية #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/TaXlt8vOyy
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 13, 2022
وفي مواجهة شهدت سجالاً وإثارة بين الفريقين تقاسم الساحل والشعلة نقاط المباراة بعد التعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي النهضة بالدمام.
تقدم الساحل عن طريق إبراهيم سوريا من ركلة جزاء، وأدرك الشعلة التعادل عن طريق مهاجمه بكيتي. بهذه النتيجة، يصبح رصيد الساحل 5 نقاط، والشعلة 7 نقاط.