في دوري يلو.. القادسية يسقط في جدة وتعادل الساحل والشعلة

العدد 23729 الأربعاء 18 صفر 1444 هـ 09/14/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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