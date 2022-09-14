الرياضة

في دوري يلو.. القادسية يسقط في جدة وتعادل الساحل والشعلة

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1444 هـ      14 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

واصل فريق جدة مسلسل انتصاراته، وذلك بعد تغلبه على ضيفه القادسية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على الملعب الرديف بالجوهرة، في ختام  منافسات الجولة الرابعة لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي جدة عبدالعزيز الضويحي وعقيل بلغيث، فيما أحرز هدف القادسية موتاري؛ ليرفع جدة رصيده إلى 7 نقاط، في حين بقي القادسية في مركزه ما قبل الأخير بنقطة وحيدة.

وفي مواجهة شهدت سجالاً وإثارة  بين الفريقين تقاسم الساحل والشعلة نقاط المباراة بعد التعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي النهضة بالدمام.

تقدم الساحل عن طريق إبراهيم سوريا من ركلة جزاء، وأدرك الشعلة التعادل عن طريق مهاجمه بكيتي. بهذه النتيجة، يصبح رصيد الساحل 5 نقاط، والشعلة 7 نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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