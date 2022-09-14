خبير أرصاد: الرطوبة في الخليج تستمر ثلاثة أشهر

الرياض ـ البلاد

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الرطوبة تتكوّن نتيجة وجود ارتفاع الحرارة حول المسطحات المائية، وتؤثر في اليابسة مع وجود الرياح التي تنقلها. وأضاف الزعاق، أن الرطوبة في الخليج تستمر لمدة ثلاثة أشهر، هي: يوليو وأغسطس وسبتمبر، بين شدة وضعف؛ حيث تبدأ بأواخر شهر يونيو مع بداية موسم الجوزاء، وتنتهي بأوائل شهر أكتوبر مع بداية موسم الوسم، وشدتها طوال شهرَي يوليو وأغسطس “المرزم والتليبين وسهيل” .

ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أشد وقت للرطوبة مع طلوع موسم الخامس الذي يبدأ مع موسم سهيل. وأكمل، أن الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة، وهي الدرجات التي تقيسها الأجساد، والرطوبة المنقولة مع انخفاض درجات الحرارة تتحوّل إلى ضباب يسلب الألباب على مرتفعات الجنوب، والرطوبة الساكنة مع ارتفاع درجات الحرارة تتحوّل إلى طل خانق على السواء يشار إلى أن الرطوبة هي كمية بخار الماء أو جزيئات الماء الموجودة في الغاز الجوي، وينتج عن درجات الحرارة المرتفعة، فكلما زاد الماء في البخار زادت الرطوبة، وتنشأ الرطوبة من تبخر الماء من أماكن مثل البحيرات والمحيطات، ويتبخر الماء الدافئ بسرعة، لهذا السبب قد تجد أكثر المناطق رطوبة بالقرب من المسطحات المائية الدافئة في أماكن مثل البحر الأحمر والخليج العربي، وجدير بالإشارة أن الرطوبة النسبية تبلغ 100% عندما يتشبع الهواء ببخار الماء و 0% في حالة عدم وجود بخار في الغلاف الجوي.

لذلك يمكن أن يكون هناك مناطق يلاحظ فيها ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية، وعلى ضفاف الأنهار، والبحيرات، وسبب ذلك يرجع إلى أنها بالقرب من المسطحات المائية، خصوصاً في فصل الصيف، ومن الأماكن التي تزيد فيها الرطوبة في المملكة العربية السعودية مدينة جدة، وجازان، ومدينة الوجه، وذلك بسبب قربها من البحر.