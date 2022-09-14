أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة بدر

المدينة المنورة : البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة لمحافظة بدر، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه للالتقاء بالمواطنين ومتابعة سير المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات المنطقة.

وخلال الزيارة، ترأس سمو أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي في محافظة بدر، بحضور المحافظ خالد الضويان وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس، حيث تناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بخدمات المحافظة ومشروعاتها التنموية واستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، بما في ذلك توفير كافة الخدمات الرامية لتحقيق رؤية المنطقة المتمثلة في تنمية المكان لخدمة الإنسان.

وعلى صعيد متصل، التقى الأمير فيصل بن سلمان، أهالي المحافظة من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ورحّب سموه خلال اللقاء بالجميع، ثم شاهد الحضور فيلماً قصيراً عن محافظة بدر، إثر ذلك نوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بمستوى العناية والاهتمام التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله– في رعاية كافة شؤون المواطنين في جميع محافظات ومناطق بلادنا المباركة بما يحقق التنمية المتوازنة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.