ألف موهبة شاركت في مبادرة رحلة إبداعية

جدة ـ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أمس عن أن المواهب المشاركة في مبادرة “رحلة إبداعية” لاكتشاف المواهب حول المملكة، قد تجاوز عددها الـ 1000 موهبة، ويأتي ذلك استكمالاً للمبادرة في موسمها الثاني، حيث بلغ عدد المجالات الإبداعية التي توفرها المبادرة 13 مجالاً إبداعياً، بهدف البحث واكتشاف المواهب في 9 مدن؛ هي: “جدة، وجازان، وأبها، والأحساء، وحائل، وتبوك، والخبر، والعلا، والرياض”.

وتنقسم المجالات الإبداعية إلى 3 مجالات رئيسية؛ هي: “صناعة الأفلام، والتمثيل، والفنون”، والتي يندرج تحتها 22 مجالاً فرعياً، حيث تقوم الأكاديمية بإجراء تجارب الأداء للمواهب، وتطويرها من خلال انطباعات الخبراء في المجال، واختيار فائزين على مستوى كل منطقة، ثم تصفية مجموعة أخيرة على مستوى المملكة.

وتهدف الرحلة الإبداعية إلى تغطية معظم المناطق السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عبر عدة محطات؛ تشهد هذه الرحلة تطورات نوعية في المحطات التسع المُزمَعة، أبرزها في حجم وأعداد المشاركين المُرتَقبين ونوعية الاختصاصات المشاركة، فضلًا عن التجهيزات المرافقة لاستيعاب الآلاف من المتقدمين والمتأهّلين ضمن محطات الرحلة الإبداعية، إلى جانب التركيز بشكل مكثّف على تجارب الأداء للمشاركين، وذلك تحت إشراف نخبة من المحكّمين الأساتذة والمختصّين المشهود لهم في قطاعَي الإعلام والترفيه من السعودية وغيرها من بلدان المنطقة.