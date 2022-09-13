“منشآت” و”الملكية الفكرية” يعقدان لقاء لحماية العلامات التجارية

الرياض : البلاد

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، مجلس “احترام الملكية الفكرية التاسع”، بهدف رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقش المشاركون خلال اللقاء الوضع العام للملكية الفكرية في المملكة بما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق التأليف، كما تُطُرِّق إلى أثر توليد وتنمية الأصول غير الملموسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهمية حماية وتمكين القطاع وضمان جودة عملياته، حيث تعد أنظمة وحقوق الملكية الفكرية من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال، فيما يتعلق بالمنتجات والابتكارات الخاصة بمشاريعهم.

وتضمن اللقاء بحث العمل على خطة شاملة لمسار رفع الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الملكية الفكرية والمنشآت المستهدفة بالبرامج التوعوية، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.

يذكر أن المجلس عقد عددًا من اللقاءات خلال الفترة الماضية، متطرقًا لعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالملكية الفكرية وقطاعات مثل قطاع الأدوية، والنشر، والإنتاج والبث المرئي والعلامات التجارية، والأندية الرياضية، والبرمجيات وتقنية المعلومات، وقطاع الزيوت والتشحيم ومجال قطع غيار المركبات، وذلك في إطار جهود المملكة لحماية حقوق الملكية الفكرية في هذه القطاعات، وبحث سبل التعاون ومناقشة التحديات والحلول المقترحة والاتفاق على جدول أعمال للحد من انتهاكات الملكية الفكرية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.