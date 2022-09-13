مقتل شخص وإصابة 11 إثر إنهيار مبنى مكون من 4 طوابق في عمّان

قتل شخص وأصيب 11 آخرون بجروح في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.

وقالت قناة “المملكة” الرسمية إن آخر الأرقام تشير الى “وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في إنهيار العمارة السكنية المأهولة بالسكان في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان، الثلاثاء”.

وكان عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن العام أكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن الحصيلة قتيل وستة جرحى.

وأضاف السرطاوي إن “فرق الإنقاذ ما تزال تتعامل مع الحادث وتعمل على إجلاء المصابين”.

وأكد مصدر في مديرية الدفاع المدني “وجود عدد من المحاصرين في المبنى المنهار”.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء لقناة “المملكة”، إن “من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك”، مشيرا الى انه “يتم تقييم وضع المباني المجاورة”.

وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن “رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى إنهيار هذه العمارة”.

وأكد مصد قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان “النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى”.

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.