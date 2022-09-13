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كنغر يقتل رجلاً بطريقة مروعة

نرمين عباسaccess_time17 / صفر / 1444 هـ      13 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لقي رجل مصرعه بطريقة مروعة على يد كنغر كان يحتفظ به في منزله في أستراليا في حالة نادرة هي الأولى من نوعها منذ عام 1936.

وعثر أحد أقارب الرجل  الذي يبلغ من العمر 77 عامًا عليه، وهو مصاب بجروح خطيرة في منزله في ريدموند ، على بعد حوالي 200 ميل من بيرث في غرب أستراليا يوم أمس  الاثنين.

ووصل المسعفون إلى مكان الحادث وحاولوا علاج الرجل  لكن تصدي  الكنغر العدواني لهم.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتم قتل الحيوان بالرصاص.

وأعلن في وقت لاحق وفاة الرجل في مكان الحادث، وفقا لصحيفة ميرور.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يُعتقد أن الضحية قد تعرضت لهجوم من قبل الكنغر في وقت سابق من اليوم ، وبينما لا يُنظر إلى الحيوانات عمومًا على أنها خطرة بشكل مباشر ، فقد عُرف عنها رد فعل عدواني عند استفزازها أو محاصرتها.

وتعد هجمات الكنغر على البشر نادرة ، لكنها معروفة.

nermin abbas

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