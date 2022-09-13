كنغر يقتل رجلاً بطريقة مروعة

لقي رجل مصرعه بطريقة مروعة على يد كنغر كان يحتفظ به في منزله في أستراليا في حالة نادرة هي الأولى من نوعها منذ عام 1936.

وعثر أحد أقارب الرجل الذي يبلغ من العمر 77 عامًا عليه، وهو مصاب بجروح خطيرة في منزله في ريدموند ، على بعد حوالي 200 ميل من بيرث في غرب أستراليا يوم أمس الاثنين.

ووصل المسعفون إلى مكان الحادث وحاولوا علاج الرجل لكن تصدي الكنغر العدواني لهم.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتم قتل الحيوان بالرصاص.

وأعلن في وقت لاحق وفاة الرجل في مكان الحادث، وفقا لصحيفة ميرور.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يُعتقد أن الضحية قد تعرضت لهجوم من قبل الكنغر في وقت سابق من اليوم ، وبينما لا يُنظر إلى الحيوانات عمومًا على أنها خطرة بشكل مباشر ، فقد عُرف عنها رد فعل عدواني عند استفزازها أو محاصرتها.

وتعد هجمات الكنغر على البشر نادرة ، لكنها معروفة.