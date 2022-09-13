طريقة عمل الكفتة بالطحينة

الكفتة بالطحينة من الوجبات الرائعة الغنية بالبروتين

المقادير اللازمة

لحم بقر مقطع 250 غرام

لحم خروف مقطع 125 غرام

حبة بصل مقطع

بقدونس مفروم فرماً ناعماً

بهارات مشكلة ملعقتان صغيرتان

ملح ملعقتان صغيرتان

فلفل أسود مطحون

طريقة العمل

في الكبة نضع اللحم والبصل

تخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس

نضع الخليط في وعاء عميق

ثم نضيف البقدونس والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود

تخلط المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج متماسك كالعجينة

نأخذ مقدار من الخليط ثم يشك في عود خشبي ويرص بعدها في صينية فرن

تدخل الصينية الى فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى تنضج عيدان الكفتة وتتحمر

تخرج الصينية من الفرن ثم تقدم ساخنة مع الطحينة

طريقة عمل الطحينة

تخلط نصف كوب طحينة مع القليل من الماء و 2 ملعقة كبيرة خل وعصير 2 حبة ليمون وملعقة صغيرة كمون، ملح، شطة، ثوم مفروم