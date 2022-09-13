طريقة عمل الكفتة بالطحينة

الكفتة بالطحينة من الوجبات الرائعة الغنية بالبروتين
المقادير اللازمة
لحم بقر مقطع 250 غرام
لحم خروف مقطع 125 غرام
حبة بصل مقطع
بقدونس مفروم فرماً ناعماً
بهارات مشكلة ملعقتان صغيرتان
ملح ملعقتان صغيرتان
فلفل أسود مطحون
طريقة العمل
في الكبة نضع اللحم والبصل
تخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس
نضع الخليط في وعاء عميق
ثم نضيف البقدونس والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود
تخلط المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج متماسك كالعجينة
نأخذ مقدار من الخليط ثم يشك في عود خشبي ويرص بعدها في صينية فرن
تدخل الصينية الى فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى تنضج عيدان الكفتة وتتحمر
تخرج الصينية من الفرن ثم تقدم ساخنة مع الطحينة
طريقة عمل الطحينة
تخلط نصف كوب طحينة مع القليل من الماء و 2 ملعقة كبيرة خل وعصير 2 حبة ليمون وملعقة صغيرة كمون، ملح، شطة، ثوم مفروم