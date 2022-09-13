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صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة التأمين للموظف

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1444 هـ      13 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير، بأن صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين أخرى للموظف، عند انتهاء او إلغاء الوثيقة السابقة.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة تأمين مؤهلة، لتوفير التغطية التأمينية، بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة».

من جهة أخرى، ذكر الضمان الصحي، أنه يلزم الإفصاح عن جميع الأمراض والحالات الصحية بالشكل الصحيح عند الحصول على التأمين، وذلك لغرض التسعير ولضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب منافع الوثيقة الموحدة.
وأضاف أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص، بالتأمين على جميع العاملين لديه السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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