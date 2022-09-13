المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح سبتمبر بـ (1.701) مليار ريال

البلاد : متابعات

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.380 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701مليار ريال سعودي (مليار وسبعمائة وواحد مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال سعودي (مائتان وواحد مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال سعودي (سبعمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي. فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال سعودي (ثمانمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.