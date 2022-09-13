الأمانة: إحباط توزيع مواد فاسدة

جدة ـ البلاد

أحبطت أمانة محافظة جدة توزيع أربعة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلكين، والتي جرى رصدها بموقع مخالف في حي القوزين خلال جهود الرقابة الميدانية لمنع الأنشطة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع مخالف للاشتراطات، ورصدت بداخله مجموعة من المخالفات تمثلت في تخزين كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة لسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى النظافة العامة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف المضبوطات وإغلاق الموقع.

وأكد اليامي استمرار جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية لرصد المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين للحد من الممارسات العشوائية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها، لا سيما المتعلق منها بالصحة العامة.