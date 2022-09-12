نائب أمير الشرقية يلتقي بأهالي القطيف ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهم

القطيف : حمود الزهراني

أقام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفل غداء لأهالي محافظة القطيف بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة، وذلك في مبنى المحافظة، بحضور عدد من الأعيان ومديري الدوائر الحكومية، والمسؤولين من مدنيين وعسكرين وجمع من أهالي المحافظة.

وألقى محافظ القطيف إبراهيم الخريف خلال الحفل كلمة أعرب فيها عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة، ووقوف سموه ميدانياً على ما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية، منوهاً بالدعم الذي تحظى به المحافظة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمختلف القطاعات للمضي بها قدماً، وما تحقق من إنجازات بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وقدّم الخريف نيابة عن أهالي محافظة القطيف الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على زيارته للمحافظة وحرصه في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية على تسخير الجهود لخدمة الوطن والمواطنين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان ولقيادتها التوفيق والسداد.

بعد ذلك، ألقى أهالي القطيف كلمة رحبوا فيها بزيارة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، منوهين بما تحظى المحافظة من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مقدمين هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.