في دوري” يلو”.. الأخدود يتصدر والحزم يتعادل والعربي يتألق

حائل- خالد الحامد
انفرد فريق الأخدود بصدارة دوري” يلو” للدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف لحساب الجولة الرابعة من المسابقة، ليعزز الأخدود صدارته للدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.
د53‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD 👏
باري يسجل هدف التقدم#الأخدود_الفيصلي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/7zi2Q6ua0G
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 12, 2022
سجل هدفي الأخدود الغيني عثمان باتو ، وأحرز هدف الفيصلي البرازيلي روسيكلي بيريرا، من ركلة جزاء؛ ليبقى الفيصلي عند رصيده 9 نقاط بالمركز الثالث. وقد أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدرب الأخدود لوبا جورجي.
د56‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD 👏🔥
باري يوسع الفارق بالهدف الثاني#الأخدود_الفيصلي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/3bbZ6B8aWq
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 12, 2022