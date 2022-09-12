الرياضة

في دوري” يلو”.. الأخدود يتصدر والحزم يتعادل والعربي يتألق

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1444 هـ      12 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
انفرد فريق الأخدود بصدارة دوري” يلو” للدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف لحساب الجولة الرابعة من المسابقة، ليعزز الأخدود صدارته للدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.

سجل هدفي الأخدود الغيني عثمان باتو ، وأحرز هدف الفيصلي البرازيلي روسيكلي بيريرا، من ركلة جزاء؛ ليبقى الفيصلي عند رصيده 9 نقاط بالمركز الثالث. وقد أشهر حكم المباراة  البطاقة الحمراء لمدرب ‎الأخدود لوبا جورجي.

‎وقاد السنغالي أبلاي فيوكس، مهاجم فريق العربي فريقه إلى تحقيق النقاط الثلاث بعد انتصاره 1/2 على مضيفه الخلود، في المواجهة التي جرت على ملعب نادي الحزم بالرس. بهذه النتيجة أصبح رصيد العربي 8 نقاط، فيما توقف رصيد الخلود عند 6 نقاط.

وتعادل القيصومة مع ضيفه الحزم1/1. سجل القيصومة أولا عن طريق السوري ورد السلامة من ركلة جزاء، وأدرك الحزم التعادل عن طريق الهولندي أولا جون، وشهدت المباراة طرد لاعب الحزم المغربي نوفل الزرهوني.
بهذه النتيجة بات رصيد القيصومة 6 نقاط، في المقابل حصد الحزم النقطة العاشرة.

وفي الأحساء، حقق فريق الرياض انتصاره الأول هذا الموسم، بعد أن كسب مضيفه هجر بهدف نظيف. أحرز الهدف الوحيد البرازيلي لويز فليبي.  ليرفع الرياض رصيده النقطي إلى 3 نقاط. فيما سجل هجر الخسارة الثالثة له في الدوري محتلًا المركز ما قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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