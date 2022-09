فيفا 23.. تراجع كبير في تقييم رونالدو!!

تراجع تقييم بطاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو في لعبة “فيفا 23” بحسب ما نشرته شركة “EA Sports” المُصنّعة للعبة كرة القدم الإلكترونية.

وجاء تقييم بطاقة رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في “فيفا 23” بواقع 90 بانخفاض نقطة عن تقييم العام الماضي في “فيفا 22” الذي بلغ 91.

ونشرت “EA Sports” اليوم الاثنين تقييم أفضل اللاعبين في “فيفا 23” قبل الإصدار اللعبة رسميًا يوم 30 سبتمبر الجاري.

تقييم رونالدو في لعبة فيفا 23

بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد الإسباني صيف 2018 باتجاه يوفنتوس الإيطالي، أخذ تقييم اللاعب في الهبوط موسمًا تلو الآخر.

يعتبر تقييم بطاقة رونالدو في “فيفا 23” هو الأسوأ للاعب منذ الرحيل عن ريال مدريد، وثاني أسوأ تقييم في مسيرته بشكل عام.

