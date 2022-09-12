الرياضة

فيفا 23.. تراجع كبير في تقييم رونالدو!!

محمد ابو الوفاaccess_time16 / صفر / 1444 هـ      12 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
تقييم بطاقة رونالدو في فيفا 23

تراجع تقييم بطاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو في لعبة “فيفا 23” بحسب ما نشرته شركة “EA Sports” المُصنّعة للعبة كرة القدم الإلكترونية.

 

وجاء تقييم بطاقة رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في “فيفا 23” بواقع 90 بانخفاض نقطة عن تقييم العام الماضي في “فيفا 22” الذي بلغ 91.

 

ونشرت “EA Sports” اليوم الاثنين تقييم أفضل اللاعبين في “فيفا 23” قبل الإصدار اللعبة رسميًا يوم 30 سبتمبر الجاري.

 

بطاقة رونالدو فيفا 23
بطاقة رونالدو فيفا 23

 

تقييم رونالدو في لعبة فيفا 23

 

بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد الإسباني صيف 2018 باتجاه يوفنتوس الإيطالي، أخذ تقييم اللاعب في الهبوط موسمًا تلو الآخر.

 

يعتبر تقييم بطاقة رونالدو في “فيفا 23” هو الأسوأ للاعب منذ الرحيل عن ريال مدريد، وثاني أسوأ تقييم في مسيرته بشكل عام.

 

 

فقط 5 لاعبين يمتلكون تقييم بطاقات أفضل من رونالدو في “فيفا 23” هم بنزيمة وليفاندوفسكي ومبابي ودي بروين وميسي بـ(91).

 

أعلى تقييم بطاقة حصل عليه رونالدو في مسيرته هو (94) وناله في 4 إصدارات متتالية من فيفا، بنسخ 2016، 2017، 2018 و2019.

 

تاريخ تقييم بطاقات رونالدو في فيفا

 

فيفا 6 – تقييم (91)
فيفا 7 – تقييم (87)
فيفا 8 – تقييم (91)
فيفا 9 – تقييم (91)
فيفا 10 – تقييم (89)
فيفا 11 – تقييم (89)
فيفا 12 – تقييم (92)
فيفا 13 – تقييم (92)
فيفا 14 – تقييم (92)
فيفا 15 – تقييم (93)
فيفا 16 – تقييم (94)
فيفا 17 – تقييم (94)
فيفا 18 – تقييم (94)
فيفا 19 – تقييم (94)
فيفا 20 – تقييم (93)
فيفا 21 – تقييم (92)
فيفا 22 – تقييم (91)
فيفا 23 – تقييم (90).

m.abo.elwafa

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