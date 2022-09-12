خبير أرصاد: 60 يوما تفصلنا عن الأجواء الشتوية

الرياض ـ البلاد

توقّع خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن تبدأ البوادر الشتوية بعد شهرين تقريباً، لافتاً إلى أن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ.

وأضاف الزعاق، أن البرودة تبدأ من آخر الليل وتقزمه مع مرور الأيام تباعاً بحركة معاكسة لعقارب الساعة، والحرارة تبدأ من أول النهار، وتآكله مع مرور الأيام تباعاً بحركة مواتية لعقارب الساعة. وقال في فيديو على حسابه بتويتر العرب لديهم فراسة الحس والتحسس والإحساس، فقالوا إذا قمت لصلاة الفجر ولمست الماء ووجدته بارداً فدخل هكذا سهيل، وإذ احتبست البرودة داخل الأبنية وصقيع في باطنها فالمربعانية بدأت، وإذا تحررت البرودة من داخل الأبنية وانتشرت في العراء فشباط دخل. وأكّد أن البرودة تأتي من الجهة الشمالية محمولة عبر الرياح الشمالية القادمة من بطاح سيبيريا، مشيراً إلى أن الحرارة تأتي من الجهة الجنوبية تبعا لحركة الشمس إلى المملكة، فالمناطق الجنوبية تستقبل الحرارة قبل الشمالية، والعكس صحيح. وأضاف أنه خلال هذه الأيام، تبدأ البوادر الشتوية على شمال العراق، وشمال تركيا، وشمال بلاد الشمال، وبعد شهرين تقريباً نبدأ في تحسس البوادر من آخر الليل. من جانبه قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: يطول الليل بمقدار دقيقة و24 ثانية يوميًّا؛ مشيرًا إلى أنه عادةً ما تنشط الإنفلونزا في الأيام القادمة. وأوضح “المسند”، عبر حسابه على “تويتر”: “بدأت درجة الحرارة في نصف الكرة الشمالي بالتراجع مع قرب الاعتدال الخريفي، في حين النصف الجنوبي في تزايد مع قرب الاعتدال الربيعي”.