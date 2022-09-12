المملكة تنضم رسميًا للجنة الاستشارية الحكومية “GAC”

الرياض : البلاد

أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، انضمامها رسميًا للجنة الاستشارية الحكومية «GAC» التابعة لمنظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة «ICANN»، والهادفة إلى تقديم التوصيات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت «DNS» من قبل الحكومات، حيث يعتبر نظام أسماء نطاقات الإنترنت جزءًا أساسيًا في البنية التحتية للإنترنت وللاقتصاد الرقمي العالمي.

ويأتي انضمام المملكة نظير دورها الفاعل في المنظمة، وخبرتها التراكمية الحافلة بالمنجزات، عاكسًا كذلك مساهمتها الفاعلة في تحقيق الازدهار الرقمي من خلال تسخير إمكاناتها وموقعها الجغرافي لضمان كمحوراً لربط القارات رقمياً، إضافةً إلى ريادتها في مجالّي الاقتصاد والتحول الرقمي على مستوى المنطقة ودول مجموعة العشرين «G20».

وأكدت الوزارة أن خطوة الانضمام ستُعزِز حضور المملكة دوليًا مما يساعدها بمشاركة القرارات بالمواضيع المتعلقة بالإنترنت، إذ تتيح عضوية اللجنة تقديم التوصيات والمشورة لمجلس إدارة المنظمة فيما يخص السياسة العامة لتطوير وتشغيل أسماء نطاقات الإنترنت، والمشاركة في وضع السياسات الخاصة بالمنظمة، إضافةً إلى الاجتماع والمناقشة مع الحكومات الوطنية وبعض المنظمات الدولية بالمواضيع المتعلقة بالإنترنت، والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت وتطوره المستقبلي.

يُذكر أن «ICANN» تُعد منظمة غير ربحية، تعمل على تكريس جهودها للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت، حيث يتكون مجتمعها من أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.