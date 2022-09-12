الأخضر الشاب يدك شباك المالديف 0/11 في تصفيات كأس آسيا

متابعة- محمود العوضي
دك منتخبنا السعودي تحت 20 عاما مرمى نظيره جزر المالديف بأحد عشر هدفا للا شيء، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
سجل أهداف الأخضر السعودي عبدالله رديف(د37،23،3) ومشاري النمر(د 87،45،3) وياسين الزبيدي (د54) وعبدالعزيز العليوة(د22)، ويزيد جوشان(د57، 90+2) وصالح الرحماني (د90+5).
ولحساب المجموعة نفسها، تغلب منتخب أوزباكستان على منتخب مينامار 0/3.
يذكر أن المجموعة الأولى تضم بجانب منتخبي السعودية والمالديف منتخبات الصين وميانمار وأوزبكستان.