المدينة المنورة : البلاد

أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اكتمال 60% من أعمال الحزمة العاجلة لمشروع “رؤى المدينة”، حيث تمضي الشركة في تنفيذها حالياً في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذية للمشروع الذي يقع شرق المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني أن الحزمة العاجلة تتضمن التمهيد لتنفيذ البنية التحتية الأساسية لمشروع “رؤى المدينة” وفقًا لتوسعة شارع الأعمدة الذي سوف يربط طريق الملك فيصل عند تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب بطريق المطار؛ ليصبح باتجاهين بواقع 3 مسارات لكل اتجاه.

وأشار الجهني إلى أن أعمال إنشاءات الطريق سوف تكتمل مع نهاية عام 2022.

وتتضمن الحزمة إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية، الذي سوف يكتمل في الربع الثاني من عام 2023.

ويسعى مشروع “رؤى المدينة” للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربة زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معتمدًا على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة، التي يستدعي إنشاؤها عمل بعض التحويلات على الطرق المتاخمة لمنطقة المشروع.

يذكر أن إستراتيجية شركة رؤى المدينة القابضة تتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة، وتطمح الشركة في الإسهام بتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بإثراء تجربة زيارة المدينة المنورة ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.