إصدار دليل الدراسة السينمائية في المملكة

الرياض ـ البلاد

أصدر موقع سوليوود السينمائي العدد الثاني والثلاثين من سلسلة إصدارات سينمائية التي أطلقها، وحمل الإصدار الرقمي الجديد عنوان «دليل الدراسة الأكاديمية للسينما وصناعة الأفلام في السعودية».

ويستعرض الإصدار أهم الجهود المبذولة في المملكة لدعم الدراسات الأكاديمية لصناعة السينما والأفلام، وأبرز المنح الدراسية والبرامج والجهات المانحة التي تتيح للراغبين دراسة التخصصات المختلفة.

ويرى الإصدار أنه مع التطور الهائل الذي شهده مجال التصوير والسينما والمؤثرات المختلفة بدأ الكثير يتجهون إلى دراسة صناعة الأفلام للتعمق أكثر في هذا المجال ومعرفة خباياه وما يحدث في الكواليس؛ حتى إنه أصبح من المجالات التي يود الكثير احترافها والعمل بها في السنوات الأخيرة كثيرًا. يتناول إصدار «سوليوود» أبرز المنح الدراسية التي تهتم بالسينما وصناعة الأفلام، ويقدم دليلًا شاملًا لهذه المنح، سواء المدرجة ضمن برامج الابتعاث الخارجي، أو في الجامعات السعودية، وكذلك البرامج والزمالات والدورات التدريبية.

كما يقدم الإصدار مجموعة من التوصيات لدفع دراسة السينما وصناعة الأفلام إلى مزيد من التقدم، منوهًا بأنه رغم الجهود المبذولة، فإن المملكة أمامها شوط طويل لتحقيق الاستفادة القصوى من المواهب الكامنة في أبناء المملكة في السينما وصناعة الأفلام، ومجاراة الإنجازات التي تعيشها المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن موقع سوليوود، هو موقع إلكتروني متخصص في تغطية أخبار السينما السعودية بشكل خاص، وكل ما يتعلق بأخبار السينما العربية والعالمية بشكل عام.