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أمانة جدة تحبط توزيع 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة
المحليات

أمانة جدة تحبط توزيع 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1444 هـ      12 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – عبدالمجيد الزهراني 

أحبطت أمانة محافظة جدة توزيع أربعة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلكين، والتي جرى رصدها بموقع مخالف في حي القوزين خلال جهود الرقابة الميدانية لمنع الأنشطة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع مخالف للاشتراطات ورصدت بداخله مجموعة من المخالفات تمثلت في تخزين كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة لسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى النظافة العامة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف المضبوطات وإغلاق الموقع.

وأكد اليامي استمرار جهود البلدية في تكثيف الجولات الرقابية لرصد المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين للحد من الممارسات العشوائية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها، لا سيما المتعلق منها بالصحة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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