1.3 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 30 ترخيصا صناعيا جديدا ، توزعت على أربعة أنشطة صناعية تصدرها نشاط صناعة الأثاث والمنتجات الغذائية ومنتجات المعادن المشكلة، والمعادن اللافلزية الأخرى.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو بلغ 531 ترخيصا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10685 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.367 تريليون ريال.

وطبقا للتقرير بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.67%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33%،.. وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.33%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ20%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.67%.

وبالنسبة للمصانع التي بدأت الإنتاج خلال نفس الشهر ، فقد بلغت 22 مصنعا، بحجم استثمارات 548 مليون ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ9 مصانع. وجغرافيا توزعت على 5 مناطق ، تتصدرها منطقة الرياض بـ15 ترخيصا، تلتها المنطقة الشرقية بـ7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ6 تراخيص، فيما سجلت منطقة القصيم والمدينة المنورة ترخيصا واحدا لكل منهما.