كيف أجبر برشلونة غريزمان على لعب 30 دقيقة فقط كل مباراة؟

ينشط المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان (31 عامًا) مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مُعارًا من برشلونة لمدة موسمين هما 2021-2022 و2022-2023.

عقد إعارة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد تضمن بندًا غريبًا تسبب في أزمة بين الناديين، يتعلق بمكافآة ينالها البارسا حال وصل إلى عدد مشاركات معينة.

ينص البند على أن برشلونة سينال مكافآة قدرها 40 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، حال شارك غريزمان أكثر من 30 دقيقة في 50% من المباريات.

وللتحايل على هذا البند لتفادي دفع مبلغ المكافآة للبارسا، قرر مدرب أتليتكو مدريد دييغو سيميوني إشراك غريزمان لمدة أقل من 30 في كل مباراة.

🇫🇷🧑🏻‍💼 مشاركات غريزمان مع أتلتيكو مدريد خلال اول 5 جولات من الدوري : ⌚️ في الجولة الأولى : يدخل في الدقيقة 63

⌚️ في الجولة الثانية : يدخل في الدقيقة 63

⌚️ في الجولة الثالثة : يدخل في الدقيقة 63

⌚️ في الجولة الرابعة : يدخل في الدقيقة 63

⌚️ في الجولة الخامسة : يدخل في الدقيقة 63 pic.twitter.com/3iXUbBFLkC — 🥇🎗أخبار الدوريات العالمية🥇🎗 (@leagues__news) September 11, 2022



الأمر الذي دفع برشلونة للاحتجاج رسميًا لدى الاتحاد الإسباني، الذي لم يجد مشكلة في تصرف أتلتيكو حيال عدد دقائق اللعب الممنوحة لغريزمان.

في 6 مباريات خاضها فريق أتلتيكو مدريد خلال الموسم الحالي، لم يشارك غريزمان لأكثر من 30 دقيقة في أي مباراة، على النحو التالي:

الجولة الأولى أمام خيتافي: شارك 28 دقيقة

الجولة الثانية أمام فـــياريــال: 28 دقيقة

الجولة الثالثة أمام فــالـنســـيا: 2 دقيقة

الجولة الرابعة أمام سوسيداد: 27 دقيقة

الجولة الخامـسة أمام فيـــغو: 27 دقيقة

في دوري الأبطال أمام بورتو: 27 دقيقة

واعتاد المدرب سيميوني على الدفع بالمهاجم المخضرم غريزمان في الشوط الثاني من مباريات “الأتليتي” بعد الدقيقة 60 للتحايل على البند.

المفارقة أن غريزمان نجح في تسجيل 3 أهداف مع أتلتيكو مدريد في الليغا ودوري الأبطال، في حين أنه لم يبدأ أي مباراة أساسيًا على الإطلاق.