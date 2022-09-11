عقود مليارية لـ “آمالا” لإنجاز المرافق والمنشآت السكنية

تبوك – البلاد

يتواصل الإنجاز في مشروع آمالا ، وجهة السفر الراقية والسياحة فائقة الفخامة، حيث تتقدم أعمال التطوير والإنشاء ، وتم توقيع أكثر من 300 عقد حتى اليوم، بقيمة إجمالية تزيد على 6.62 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن شركة البحر الأحمر للتطوير منحت ما يزيد على 98 % من إجمالي قيمة العقود لشركات سعودية، مما يؤكّد التزامها بدورها في تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأضافت أن تلك العقود تضمّنت إبرام الاتفاقيات المتعلّقة بتصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية، حيث تطرح الشركة حاليًا ما قيمته 6.1 مليار ريال لعقود إضافية للمناقصة من خلال 54 عرضًا. ومن المقرر الانتهاء من بناء 8 فنادق وتسليم ما يزيد على 1200 وحدة فندقية بحلول عام 2024، كما يجري العمل على بناء المدخل الرئيسي لتربل باي، ومن المتوقع اكتماله بحلول أكتوبر القادم.

وطبقا لبيان الشركة ، من المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على 50 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، بالإضافة إلى المساهمة بما يزيد على 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل.

تجارب استثنائية

ومن خلال التجارب الاستثنائية، تجمع أمالا بين الفن والثقافة والصحة البدنية بنمط حياة طبيعي. يستطيع زوار أمالا الاستمتاع في رحلة مليئة بالمناظر الساحرة والفعاليات المدهشة، والتجارب المثيرة والمصممة خصيصاً لأمالا ، حيث تسهم في خلق ونهوض اقتصاد أكثر استدامة من خلال تطوير تجارب سياحية عامرة بالأنشطة المسلية والحديثة، بالإضافة إلى التجارب الثقافية للمواطنين السعوديين والعالم.

ويتميز مشروع أمالا بالمناخ المعتدل على مدار العام بوقوعه على ساحل البحر الأحمر، فهو يشكل موقع استراتيجي مركزي بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ، وتوصف آمالا بأنها “ريفيرا الشرق الأوسط” ، ويوفر المشروع السياحي الضخم العديد من المرافق للإقامة الفاخرة ، والمولات والمتاجر الضخمة.

ويعد المشروع السياحي نقطة ربط ما بين الثقافة السعودية وثقافات الشعوب والدول الأخرى، وسيتم الاهتمام أيضا بالجانب الرياضي والصحي ، حيث سيتم عمل الكثير من المنتجعات الصحية ، وكذلك عمل الكثير من العروض الرياضية التي تشمل الكثير من أنواع الألعاب الرياضية العالمية المعروفة.