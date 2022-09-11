“تكافل” تودع 134 مليون لاعانات الطلاب والطالبات

جدة : البلاد

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين، وقد شملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في المملكة على دفعتين خلال العام الدراسي وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظه الله-.

وعبّر وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بالغ الامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم وتفوقهم.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن تكافل تقدم عددا من برامج الدعم الأخرى (المعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق بوابة الطلاب بموقع المؤسسة www.takaful.org.sa، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً بإذن الله.